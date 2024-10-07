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Хачанов вылетел с «Мастерса» в Шанхае, Сафиуллин победил Бублика

Карен Хачанов в двух сетах уступил американцу Хирону, а Роман Сафиуллин уверенно обыграл казахстанского теннисиста Бублика
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов проиграл американцу Маркосу Хирону во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом почти $9 млн.

Россиянин уступил сопернику, занимающему 47-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 3:6.

Другой россиянин — Роман Сафиуллин (61-й) обыграл выступающего за Казахстан Александра Бублика (27-й) со счетом 6:4, 6:2.

В следующем матче Сафиуллин встретится с 17-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо из США.

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Из россиян в одиночном разряде турнира также продолжает борьбу Даниил Медведев, который накануне вышел в 1/8 финала.

Победитель турнира в Шанхае получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Карен Хачанов Роман Сафиуллин Александр Бублик
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