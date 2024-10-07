Хачанов вылетел с «Мастерса» в Шанхае, Сафиуллин победил Бублика
Третья ракетка России Карен Хачанов проиграл американцу Маркосу Хирону во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом почти $9 млн.
Россиянин уступил сопернику, занимающему 47-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 3:6.
Другой россиянин — Роман Сафиуллин (61-й) обыграл выступающего за Казахстан Александра Бублика (27-й) со счетом 6:4, 6:2.
В следующем матче Сафиуллин встретится с 17-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо из США.
Из россиян в одиночном разряде турнира также продолжает борьбу Даниил Медведев, который накануне вышел в 1/8 финала.
Победитель турнира в Шанхае получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.
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