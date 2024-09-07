Дзюба пнул соперника в медиафутбольном матче

Артем Дзюба в финале Т-Лиги уличного футбола повздорил с игроком «Амкала» Антоном Чужим, дал ему пинка, а игра была в итоге была сорвана

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Финальный матч Т-Лиги уличного футбола между «Амкалом» и Mandalorian Team (командой Артема Дзюбы) был сорван после того, как Дзюба пнул игрока соперника. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Этот инцидент произошел после того, как Дзюба повздорил с игроком «Амкала» Антоном Чужим, которому экс-футболист сборной России в итоге дал пинка.

После этого эпизода «Амкал» потребовал показать Дзюбе красную карточку, отмечает Sport24. Этого не произошло, в итоге «Амкал» отказался продолжить играть, а Дзюба назвал соперников «девочками».

Дзюба в конце прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента и пока находится без команды.

36-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.