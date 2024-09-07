Российский пловец Жданов завоевал второе золото на Паралимпиаде в Париже
Российский пловец Роман Жданов завоевал золото Паралимпиады в Париже на дистанции 50 м на спине в классе S4 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата).
В финале 26-летний россиянин показал результат 42,30 секунды.
Вторым стал мексиканец Анхель Де Хесус Камачо (42,70), третьим — чех Арношт Петрачек (43,96).
Жданов ранее в Париже победил на дистанции 150 м комплексом и стал вторым на 200 м вольным стилем.
Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 62 медали — 18 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.
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