Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпиады
Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр 2024 года в Париже.
В данный момент на счету китайских спортсменов 196 медалей — 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых.
На втором месте сборная Великобритании (45-38-27). Британцы лишились математических шансов догнать китайцев.
Команда Китая выиграла медальный зачет на летней Паралимпиаде в шестой раз подряд.
Российские спортсмены, которые выступают в Париже в нейтральном статусе, завоевали 58 медалей — 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая. Российской сборной нет в официальном медальном зачете Паралимпиады-2024, с таким результатом они были бы в нем сейчас на десятом месте.
Паралимпиада завершится в Париже 8 сентября.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов