Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпиады в Париже

Китайские спортсмены на данный момент завоевали в Париже 196 медалей — 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых. На втором месте британцы (107 наград), они уже лишились математических шансов обойти команду Китая

Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

В данный момент на счету китайских спортсменов 196 медалей — 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых.

На втором месте сборная Великобритании (45-38-27). Британцы лишились математических шансов догнать китайцев.

Команда Китая выиграла медальный зачет на летней Паралимпиаде в шестой раз подряд.

Российские спортсмены, которые выступают в Париже в нейтральном статусе, завоевали 58 медалей — 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая. Российской сборной нет в официальном медальном зачете Паралимпиады-2024, с таким результатом они были бы в нем сейчас на десятом месте.

Паралимпиада завершится в Париже 8 сентября.