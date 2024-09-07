«Динамо» объявило о переходе бразильского полузащитника
Бразильский полузащитник Артур Гомес перешел из «Крузейро» в московское «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале российского клуба.
Бразильский вингер подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2029 года.
По сведениям Transfermarkt, «Динамо» заплатило бразильскому клубу €5 млн за 26-летнего футболиста.
В «Крузейро» Гомес играл с лета 2023 года, он провел за команду 59 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Ранее он также выступал за бразильские «Сантос», «Шапекоэнсе» и «Атлетико Гоияниенсе», португальские «Эшторил» и «Спортинг».
В нынешнем сезоне «Динамо» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.
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