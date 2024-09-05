Костин заявил, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛ
Глава ВТБ Андрей Костин заявил ТАСС, что в текущем сезоне московское «Динамо» будет бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«У нас очень молодая команда. Думаю, с каждой новой игрой мы должны быть все лучше и лучше. Поэтому надежды на призовые места мы не теряем, будем бороться за чемпионство. Пока все неплохо — очки просто так не теряем», — сказал Костин.
ВТБ является генеральным спонсором клуба с 2008 года.
В прошлом сезоне «Динамо» в последнем туре упустило чемпионство в РПЛ и заняло третье место в чемпионате России.
В этом сезоне московский клуб, набравший 13 очков после семи туров, пока занимает шестое место.
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