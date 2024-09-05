Глава ВТБ Костин: «Динамо» будет бороться за победу в РПЛ

Костин заявил, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Глава ВТБ считает, что в этом сезоне московское «Динамо» выступает в чемпионате России неплохо

Фото: пресс-служба ФК «Динамо»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил ТАСС, что в текущем сезоне московское «Динамо» будет бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас очень молодая команда. Думаю, с каждой новой игрой мы должны быть все лучше и лучше. Поэтому надежды на призовые места мы не теряем, будем бороться за чемпионство. Пока все неплохо — очки просто так не теряем», — сказал Костин.

ВТБ является генеральным спонсором клуба с 2008 года.

В прошлом сезоне «Динамо» в последнем туре упустило чемпионство в РПЛ и заняло третье место в чемпионате России.

В этом сезоне московский клуб, набравший 13 очков после семи туров, пока занимает шестое место.