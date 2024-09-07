Рекордсмен UFC Деметриус Джонсон завершил карьеру
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе, рекордсмен промоушена Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Об этом сообщает MMA Fighting.
Американец сделал это заявление во время турнира промоушена ONE в Денвере. «Я закончил выступать в смешанных единоборствах, и я хочу поблагодарить вас, ребята, за предоставленную мне возможность», — заявил Джонсон.
Последний бой Джонсон провел в мае 2023 года, победив бразильца Адриано Мораеса и защитив чемпионский титул ONE в наилегчайшем весе.
Всего Джонсон провел в ММА 30 поединков — 25 побед, четыре поражения и одна ничья. В UFC он выступал с 2011 по 2018 год, американец является обладателем самой длинной серии защит титула (11).
Чемпионского титула в UFC он лишился в поединке с Генри Сехудо в августе 2018-го, после этого Джонсон перешел в ONE.
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