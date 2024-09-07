Рекордсмен UFC Деметриус Джонсон завершил карьеру

Обладатель самой длинной серии защит чемпионского титула в истории UFC объявил о завершении карьеры бойца в возрасте 38 лет во время турнира промоушена ONE в Денвере

Деметриус Джонсон (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе, рекордсмен промоушена Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Об этом сообщает MMA Fighting.

Американец сделал это заявление во время турнира промоушена ONE в Денвере. «Я закончил выступать в смешанных единоборствах, и я хочу поблагодарить вас, ребята, за предоставленную мне возможность», — заявил Джонсон.

Последний бой Джонсон провел в мае 2023 года, победив бразильца Адриано Мораеса и защитив чемпионский титул ONE в наилегчайшем весе.

Всего Джонсон провел в ММА 30 поединков — 25 побед, четыре поражения и одна ничья. В UFC он выступал с 2011 по 2018 год, американец является обладателем самой длинной серии защит титула (11).

Чемпионского титула в UFC он лишился в поединке с Генри Сехудо в августе 2018-го, после этого Джонсон перешел в ONE.