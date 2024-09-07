 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российский бегун Вдовин завоевал второе золото на Паралимпиаде в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Андрей Вдовин стал лучшим на дистанции 200 м. Ранее в Париже он победил на 400 м и стал третьим на 100-метровке
Андрей Вдовин
Андрей Вдовин (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Российский бегун Андрей Вдовин завоевал золото Паралимпиады в Париже на дистанции 200 м в классе T37 (спортсмены с нарушениями координации).

В финальном забеге 30-летний россиянин показал результат 22,69 секунды.

Второе место занял бразилец Рикардо Гомес де Мендонса (22,71), третьим стал его соотечественник Кристиан Габриэл Луис да Коста (22,71).

Вдовин ранее в Париже победил на дистанции 400 м и стал третьим на 100-метровке.

Россиянка Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в Париже
Спорт
Валерия Шабалина

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 58 медалей — 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

На певицу Монеточку завели уголовное дело

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Видеообзор на новый Haval H5

Как изменился российский крипторынок после ухода Binance

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Паралимпиада-2024
Материалы по теме
Итальянская бегунья-трансгендер осталась без медалей на Паралимпиаде
Спорт
Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады
Спорт
Россиянин завоевал золото Паралимпиады в метании копья
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Старовойт заявил о возможном строительстве ВСМ для сокращения пути на югПолитика, 12:07
Страны Запада отклонили просьбу Зеленского разрешить удары вглубь РоссииПолитика, 12:06
Топ-10 районов, где цены на жилье упали в разы сильнее среднего по МосквеНедвижимость, 12:00
Bloomberg узнал о разногласиях между основными акционерами «Челси»Спорт, 11:59
Российский бегун Вдовин завоевал второе золото на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 11:58
В Калужской области обнаружили обломки сбитого беспилотникаПолитика, 11:54
Британец объяснил, почему его трижды стошнило в полуфинале US OpenСпорт, 11:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Буданов заявил, что у ВСУ есть дроны с дальностью действия до 1,8 тыс. кмПолитика, 11:51
Медведев назвал неминуемой гражданскую войну в СШАПолитика, 11:41
В ЕР поддержали идею запретить мигрантам перевозить семьи в РоссиюПолитика, 11:17
Над Курской областью сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУПолитика, 11:11
Сборная России не вылетит в Москву сразу после отмены матча с ТаиландомСпорт, 11:06
Медведев исключил снятия санкций при победе Трампа на выборахПолитика, 11:05
Оптовая цена электроэнергии на юге в августе упала после рекорда в июлеБизнес, 11:00