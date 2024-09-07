Российский бегун Вдовин завоевал второе золото на Паралимпиаде в Париже

Андрей Вдовин стал лучшим на дистанции 200 м. Ранее в Париже он победил на 400 м и стал третьим на 100-метровке

Андрей Вдовин (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Российский бегун Андрей Вдовин завоевал золото Паралимпиады в Париже на дистанции 200 м в классе T37 (спортсмены с нарушениями координации).

В финальном забеге 30-летний россиянин показал результат 22,69 секунды.

Второе место занял бразилец Рикардо Гомес де Мендонса (22,71), третьим стал его соотечественник Кристиан Габриэл Луис да Коста (22,71).

Вдовин ранее в Париже победил на дистанции 400 м и стал третьим на 100-метровке.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 58 медалей — 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.