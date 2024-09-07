Bloomberg узнал о разногласиях между основными акционерами «Челси»

Инвестиционная компания Clearlake Capital и Тодд Боэли теперь изучают возможность выкупа акций друг у друга

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Основные акционеры «Челси», инвестиционная компания Clearlake Capital и Тодд Боэли, изучают возможность выкупа акций лондонского клуба друг у друга, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Дело в том, что у Боэли и Бехдад Эгбали, соучредителя Clearlake Capital, в последние месяцы ухудшились отношения, поскольку крупные расходы на клуб не принесли успеха на футбольном поле. Источники Bloomberg сообщили, что причиной разногласий стали разные мнения о кадровой политике «Челси», неудовлетворительная игра команды и отсутствие прогресса в строительстве нового стадиона.

Clearlake принадлежат более чем 60% акций «Челси», Боэли владеет остальной частью вместе с американским бизнесменом Марком Уолтером и швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом.

Консорциум во главе с Clearlake и Боэли купил «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича в 2022 году за $5,6 млрд. Новые владельцы потратили более $1 млрд на приобретение футболистов, но клуб выступает неудачно. В сезоне 2022/23 «Челси» занял 12-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ), в прошлом стал шестым, в нынешнем после трех туров идет 11-м.