Британец объяснил, почему его трижды стошнило в полуфинале US Open
Британский теннисист Джек Дрэйпер объяснил свои приступы рвоты во время полуфинального матча US Open против итальянца Янника Синнера сочетанием повышенной влажности на корте, серьезной физической нагрузки и волнения.
23-летний Дрэйпер впервые в карьере прошел на турнире «Большого шлема» дальше второго круга. В полуфинале US Open он уступил Синнеру, первой ракетке мира, со счетом 5:7, 6:7 (3:7), 2:6. По ходу этой встречи его трижды стошнило.
«Сегодня было очень влажно. Также это был очень физически сложный матч, Янник — игрок номер один в мире, а когда играешь с лучшими, интенсивность другая, это шаг вперед для меня», — цитирует Дрэйпера Daily Mail.
Дрэйпер отметил, что нервничал перед матчем, хотя обычно чувствует себя расслабленно. «Иногда я чувствую легкую тошноту на корте, и мне бывает немного плохо, когда становится тяжело. У меня не было никаких проблем перед матчем, но, очевидно, они просто нарастали», — добавил британец.
В финале Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица.
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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