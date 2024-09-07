Британец объяснил, почему его трижды стошнило в полуфинале US Open

Джек Дрэйпер, который уступил Яннику Синнеру, заявил, что все дело было в повышенной влажности, серьезной физической нагрузке и волнении во время важного матча

Джек Дрэйпер (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Британский теннисист Джек Дрэйпер объяснил свои приступы рвоты во время полуфинального матча US Open против итальянца Янника Синнера сочетанием повышенной влажности на корте, серьезной физической нагрузки и волнения.

23-летний Дрэйпер впервые в карьере прошел на турнире «Большого шлема» дальше второго круга. В полуфинале US Open он уступил Синнеру, первой ракетке мира, со счетом 5:7, 6:7 (3:7), 2:6. По ходу этой встречи его трижды стошнило.

«Сегодня было очень влажно. Также это был очень физически сложный матч, Янник — игрок номер один в мире, а когда играешь с лучшими, интенсивность другая, это шаг вперед для меня», — цитирует Дрэйпера Daily Mail.

Дрэйпер отметил, что нервничал перед матчем, хотя обычно чувствует себя расслабленно. «Иногда я чувствую легкую тошноту на корте, и мне бывает немного плохо, когда становится тяжело. У меня не было никаких проблем перед матчем, но, очевидно, они просто нарастали», — добавил британец.

В финале Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.