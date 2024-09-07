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Форвард ПСЖ забил самый быстрый гол в истории сборной Франции. Видео

Сборная Франции забила самый быстрый гол в своей истории, но проиграла Италии
Брэдли Баркола отличился на 12-й секунде матча Лиги наций с Италией, но Франция в итоге уступила со счетом 1:3
Брэдли Баркола
Брэдли Баркола (Фото: Federico Pestellini / IMAGO / Global Look Press)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола забил самый быстрый гол в истории сборной Франции, сообщает L'Equipe.

22-летний форвард отличился на 12-й секунде домашнего матча первого тура Лиги наций против команды Италии. Это был дебютный гол Баркола за национальную команду.

Предыдущий рекорд принадлежал Бернару Лякомбу, который забил Италии на 36-й секунде в матче чемпионата мира 1978 года.

Несмотря на быстрый гол, Франция уступила со счетом 1:3. Голы у Италии забили Федерико Димарко (30-я минута), Давиде Фраттези (51) и Джакомо Распадори (74).

В следующем матче Лиги наций Франция 9 сентября примет Бельгию, Италия в тот же день в гостях сыграет с Израилем.

Лига наций была создана в 2018 году с целью замены товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Турнир выигрывали Португалия (2019), Франция (2021) и Испания (2023)

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига наций УЕФА сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу
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