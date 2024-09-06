Украинская теннисистка впервые в истории стала победительницей US Open
Украинская теннисистка Людмила Киченок и предстательница Латвии Елена Остапенко стали победительницами US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.
В финальном матче они обыграли француженку Кристину Младенович и китаянку Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:3.
32-летняя Киченок стала первой украинкой, победившей на US Open во всех разрядах. Ранее она побеждала в миксте на Уимблдоне в 2023 году. Из украинских теннисистов на турнирах «Большого шлема» титул также выигрывали Алена и Катерина Бондаренко в парном разряде на Australian Open в 2008-м.
27-летняя Остапенко ранее побеждала на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде в 2017-м. В этом году Киченок и Остапенко дошли до финала Australian Open.
За свою победу на US Open они заработали $750 тыс. призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистки получат $375 тыс. и 1300 очков.
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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