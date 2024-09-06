Украинская теннисистка впервые в истории стала победительницей US Open

Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии завоевали титул на US Open в парном разряде, победив в финале французско-китайский дуэт Кристина Младенович/Чжан Шуай

Елена Остапенко и Людмила Киченок (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Украинская теннисистка Людмила Киченок и предстательница Латвии Елена Остапенко стали победительницами US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В финальном матче они обыграли француженку Кристину Младенович и китаянку Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:3.

32-летняя Киченок стала первой украинкой, победившей на US Open во всех разрядах. Ранее она побеждала в миксте на Уимблдоне в 2023 году. Из украинских теннисистов на турнирах «Большого шлема» титул также выигрывали Алена и Катерина Бондаренко в парном разряде на Australian Open в 2008-м.

27-летняя Остапенко ранее побеждала на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде в 2017-м. В этом году Киченок и Остапенко дошли до финала Australian Open.

За свою победу на US Open они заработали $750 тыс. призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистки получат $375 тыс. и 1300 очков.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.