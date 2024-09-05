Сборная России по футболу обыграла Вьетнам
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Вьетнама в товарищеском матче. Игра, состоявшаяся на стадионе Ми Динь в Ханое, завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.
На 24-й минуте встречи счет открыл полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев, головой замкнувший навес нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, который провел дебютный матч за сборную. На 62-й минуте счет стал 2:0: после передачи назад защитника Ву Вана: мяч подпрыгнул на кочке, перелетел через ногу голкипера и закатился в ворота. На 77-й минуте отличился Мусаев, забивший гол после прострела своего одноклубника Ивана Облякова.
Далер Кузяев стал одним из двух легионеров, приглашенных в состав российской сборной на товарищеские матчи национальной команды во Вьетнаме. В Ханой также приехал голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, однако на поле он так и не появился. В первой половине встречи ворота защищал игрок московского «Динамо» Андрей Лунев, которого во втором тайме заменил футболист «Зенита» Евгений Латышонок.
Следующую игру сборная России проведет с командой Таиланда. Встреча состоится на том же стадионе в Ханое в субботу, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Национальная команда России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
суд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путина прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов