Сборная России по футболу обыграла Вьетнам

Сборная России разгромила Вьетнам со счетом 3:0 в товарищеском матче в Ханое

Гол и результативную передачу на свой счет записал дебютант национальной команды Тамерлан Мусаев, выступающий за ЦСКА

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Вьетнама в товарищеском матче. Игра, состоявшаяся на стадионе Ми Динь в Ханое, завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

На 24-й минуте встречи счет открыл полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев, головой замкнувший навес нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, который провел дебютный матч за сборную. На 62-й минуте счет стал 2:0: после передачи назад защитника Ву Вана: мяч подпрыгнул на кочке, перелетел через ногу голкипера и закатился в ворота. На 77-й минуте отличился Мусаев, забивший гол после прострела своего одноклубника Ивана Облякова.

Далер Кузяев стал одним из двух легионеров, приглашенных в состав российской сборной на товарищеские матчи национальной команды во Вьетнаме. В Ханой также приехал голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, однако на поле он так и не появился. В первой половине встречи ворота защищал игрок московского «Динамо» Андрей Лунев, которого во втором тайме заменил футболист «Зенита» Евгений Латышонок.

Следующую игру сборная России проведет с командой Таиланда. Встреча состоится на том же стадионе в Ханое в субботу, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Национальная команда России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.