Cерена, Роджер и любовный треугольник. Как фильм о теннисе покорил мир

Майк Фейст, Зендая и Джош О’Коннор (Фото: Reuters)

О чем фильм «Претенденты»́

В 2024 года состоялась премьера главного спортивного фильма года Challengers («Претенденты»́, в России в прокат не вышел). Режиссером картины стал Лука Гуаданьино, снявший ранее «Невероятная» с Джулианой Мур и «Большой всплеск» с Тильдой Суинтон.

Главные роли исполнили Зендая (роль Таши Дональдсон), Майк Фейст (Арт Дональдсон) и Джош О’Коннор (Патрик Цвейг).

По сюжету, школьные друзья Патрик Цвейг и Арт Дональдсон выступают на теннисных турнирах в парном разряде. После победы на Открытом чемпионате США среди юниоров они знакомятся с перспективной теннисисткой Таши Дункан. Они влюбляются в нее и завязывается любовный треугольник, вокруг которого построена сюжетная линия фильма.

Вскоре из-за травмы Таши завершает карьеру теннисистки и выходит замуж за Арта, которого стала тренировать. К тому моменту друзья рассорились. Спустя 13 лет Арт под руководством супруги оказывается в одном шаге от карьерного Большого шлема. Для этого ему нужно выиграть US Open. В качестве подготовки они решают выступить в одном из турниров серии «Челледжер» (соревнования ATP низшей категории). И здесь они впервые за долгие годы встречают Патрика — к тому моменту малоизвестного теннисиста, живущего в своем авто и играющего в Челленджерах, чтобы заработать на жизнь.

Именно Арт и Патрик сыграют в финале «Челленджера». За время проведения турнира Арт окончательно осознает, что супруга использует его для построения своей карьеры в теннисе, в связи с чем их отношения портятся. У Таши же начался очередной виток романа с Патриком. В результате после очередной ссоры Таши сообщила Арту, что уйдет от него к Патрику в случае поражения в финале.

Как Серена вдохновила на «Претендентов»

Фильм снят по сценарию Джастина Курицкеса, который являлся фанатом тенниса. В 2018 году он смотрел матч Открытого чемпионата США между Сереной Уильямс и Наоми Осакой и понял, что из теннисного матча получится потрясающий фильм.

Тот матч Серена Уильямс проиграла. Игра запомнилась истерикой американки на корте, угрозами и оскорблениями в адрес судьи на вышки. Трибуны же всячески поддерживали Серену, встречая каждый ее шаг оглушительными минутными овациями. Для молодой Осаки этот финал был вторым на крупных турнирах и первым в серии «Большого шлема». Несмотря на давление трибун и Уильямс, японка хладнокровно довела встречу до победы и только после удара навылет на матч-пойнте заплакала. Осака после матча подчеркнула, что не держит обиды на соперницу, наоборот, Серена является для нее примером. Уильямс же в оправдание заявила, что не имеет ничего против Осаки и японка залужено победила.

Зендая еще до выхода фильма в прокат стала лицом многих теннисных турниров. Также она стала амбассадора производителя спортивной одежды ON, совладельцем которой является Роджер Федерер. Впервые ON заключил контракт не со звездой спорта. Более того, главными лицами ON до этого были теннисисты — первая ракетка мира Ига Свентек и восходящая звезда Бен Шелтон.

Не обошлось и без сравнений с Сереной и Винус Уильямс. Перед премьерой стилист Лоу Роуч 18 апреля опубликовал в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) серию фотографий: на одной фотографии юные сестры Уильямс, а на других двух Зендая в аналогичном платье. Они представили воссозданную версию культовой фотосессии сестер для Vogue 1998 года.

По словам Зендаи, чтобы воплотить роль Таши, она изучала навыки Винус и Серены Уильямс на теннисном корте. Она отмечала, что восхищается сестрами Уильямс.

«Они культовые, и я восхищаюсь ими обоими, не только за то, чего они достигли в спорте, но и за то, что они думают за его пределами: их влияние и их значение для многих людей, особенно для чернокожих женщин», — говорит Зендая.

По словам актрисы, Серене Уильямс понравился фильм. «Она сказала: «Я знаю, что во время съемок матчей не был настоящих теннисных мячей. Но это было здорово, учитывая, что ты никогда раньше не прикасалась к теннисному мячу», — рассказала Зендая о разговоре с Уильямc.

Кто тренировал Зендаю

Чтобы воплотить в жизнь историю Куритцкеса, нужно было научить главных актеров играть теннис. Для этого был приглашен Брэд Гилберт, который в 90-е годах входил в десятку лучших теннисистов. Он тренировал многих великих спортсменов, в том числе Андре Агасси, Энди Роддика, а теперь работает с чемпионской US Open-2023 Коко Гауфф.

Из трех главных ведущих актеров Фейст был единственным с реальным опытом игры в теннис. О'Коннор никогда не играл, а Зендая занималась всего несколько раз в детстве. Поэтому их отправили в теннисный лагерь, где их быстро и интенсивно вводили в курс дела.

«Мы выезжали из отеля в 6:00 утра и в 7:00 собирались на тренировку. У нас было два часа практики. Потом у них был спортзал, потом актерское мастерство. У них были долгие дни, но именно это они и делают, чтобы измениться за короткий период времени», — рассказывал Куритцкес.

По словам режиссер, они даже определяли стиль игры Таши, Арта и Патрика исходя из их личностей. «Для меня было важно, чтобы каждый из их стилей игры в теннис отражал их характер», — отмечал Куритцкес.

Гилберт ориентировался на реальных игроков. «Характер Майка больше походил на классического Пита Сампраса, Роджера Федерера, поэтому ставили ему игру швейцарца. Стиль игры Таши был быстро определен, поскольку в фильме она фактически играет убийцу. А Джош был таким вольным парнем, для него нам пришлось придумать сумасшедшую заминку перед подачей», — сказал Гилберт.

Актеры также делали кардио и силовые тренировки. Если Зендая раньше отшучивалась о слабой верхней части своего тела, то к началу съемок она набрала мышцы и демонстрировала бицепсы.

Как отреагировала критики на «Претендентов»

Изначально мировая премьера должна была состояться еще в 15 сентября 2023 года на Венецианском кинофестивале, на следующую неделю после US Open. Однако причиной, из-за которой она была перенесена, стала масштабная забастовка Гильдии актеров США, которая началась 13 июля. В мероприятии приняли участие 160 тысяч членов профсоюза, среди которых Зендея.

Поэтому актеры отказались сниматься в фильмах и сериалах, а также участвовать в продвижении картин, пока не будут удовлетворены требования организации.

В результате премьера состоялась в Сиднее в марте 2024 года. Зачастую фильмы о теннисе приносят небольшую прибыль. Например, картина «Борг против Макинроя» не смогла окупиться в прокате. Аналогичная участь ждала и «Битву полов», где роль Билли Джин Кинг исполнила Эмма Стоун. Даже «Королю Ричарду» (об отце сестер Уильямс), благодаря которому Уилл Смит выиграл «Оскар» в 2022 году, удалось собрать только $15 млн.

Но у «Претендентов» есть то, чего не хватало предыдущим фильмам: более чем спортивная привлекательность, которая десятилетиями заставляет пересматривать такие фильмы, как «Рокки».

Несмотря на то, что фильм является артхаусным, он выстрелил в прокате на уровне кинокартин вселенной Marvel. При бюджете $55 млн «Претенденты» собрали в прокате $95 млн, став самым кассовым фильмом о теннисе. К примеру, у успешного «Матч-пойнт» бокс офис составил $85 млн, но при бюджете в $15 млн.

«Претенденты» получили высокие оценки критиков, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes (собирает обзоры фильмов и сериалов из различных изданий) у драмы рейтинг 88%, а на IMDB вошли в топ-5 лучших кинокартин 2024 года с рейтингом 7,2 на основе 94 тыс оценок.

Многие называют «Претендентов» одним из лучших спортивных художественных фильмов. Напрашивается сравнении с «Матч-пойнт», где тоже психологическая любовная драма разворачивается на фоне теннисной тематики.

Не удалось избежать и сравнений с «Мечтателями» Бернардо Бертолуччи из-за любовного треугольника. Но большинство критиков увидели в «Претендентах» сходство с «Незнакомцам в поезде» Альфреда Хичкока. В фильме сюжет также основан вокруг двух мужчин и женщины. Однако в «Незнакомцах в поезде» только один играл в теннис.

Операторская работа Сайомбху Мукдипрома отдает дань уважения знаменитому кадру на корте из фильма. Гуаданьино «украл» лучшую идею «Незнакомцов в поезде», где все зрители теннисного матча поворачивают головы, следом за мячом.