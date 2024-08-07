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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Борцы из Армении и Киргизии взяли бронзу на Играх, казахстанец — серебро

Казахстанский борец Жадраев проиграл японцу Кусаке в схватке за золото Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Бронзовыми призерами Игр в весе до 77 кг стали Малхас Амоян и Акжол Махмудов, которые победили соперников из Узбекистана и Азербайджана. Серебро на счету казахстанца Демеу Жадраева, который в финале уступил японцу
Малхас Амоян
Малхас Амоян (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Армянин Малхас Амоян и киргизский борец-классик Акжол Махмудов стали бронзовыми призерами Олимпиады в Париже в весовой категории до 77 кг.

Амоян в схватке за бронзу победил узбекистанского борца Арама Варданяна, а Махмудов — азербайджанца Санана Сулейманова.

В финале этой категории японец Нао Кусака победил казахстанца Демеу Жадраева.

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Амоян — чемпион мира 2021 года и трехкратный чемпион Европы.

Махмудов — двукратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Токио.

На счету сборной Армении две медали в Париже, у Киргизии — три, у Казахстана — шесть.

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Анна Сатдинова
греко-римская борьба Армения Киргизия Олимпиада-2024
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