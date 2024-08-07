Борцы из Армении и Киргизии взяли бронзу на Играх, казахстанец — серебро
Армянин Малхас Амоян и киргизский борец-классик Акжол Махмудов стали бронзовыми призерами Олимпиады в Париже в весовой категории до 77 кг.
Амоян в схватке за бронзу победил узбекистанского борца Арама Варданяна, а Махмудов — азербайджанца Санана Сулейманова.
В финале этой категории японец Нао Кусака победил казахстанца Демеу Жадраева.
Амоян — чемпион мира 2021 года и трехкратный чемпион Европы.
Махмудов — двукратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Токио.
На счету сборной Армении две медали в Париже, у Киргизии — три, у Казахстана — шесть.
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