Казахстанский борец Жадраев проиграл японцу Кусаке в схватке за золото Олимпиады

Борцы из Армении и Киргизии взяли бронзу на Играх, казахстанец — серебро

Бронзовыми призерами Игр в весе до 77 кг стали Малхас Амоян и Акжол Махмудов, которые победили соперников из Узбекистана и Азербайджана. Серебро на счету казахстанца Демеу Жадраева, который в финале уступил японцу

Малхас Амоян (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Армянин Малхас Амоян и киргизский борец-классик Акжол Махмудов стали бронзовыми призерами Олимпиады в Париже в весовой категории до 77 кг.

Амоян в схватке за бронзу победил узбекистанского борца Арама Варданяна, а Махмудов — азербайджанца Санана Сулейманова.

В финале этой категории японец Нао Кусака победил казахстанца Демеу Жадраева.

Амоян — чемпион мира 2021 года и трехкратный чемпион Европы.

Махмудов — двукратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Токио.

На счету сборной Армении две медали в Париже, у Киргизии — три, у Казахстана — шесть.