Польские волейболисты победили США и вышли в финал Олимпиады впервые за 48 лет

Польские волейболисты впервые за 48 лет вышли в финал Олимпиады

Поляки победили команду США на тай-брейке и вышли в первый с 1976 года финал Олимпиады, где сыграют с итальянцами или французами

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в финал Олимпиады в Париже, обыграв в пятисетовом матче американцев.

Матч завершился со счетом 3-2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).

У поляков 26 очков набрал натурализованный кубинец Вильфредо Леон, у американцев — Мэттью Андерсон.

Поляки впервые с 1976 года и второй раз в истории сыграют в финале Олимпиады.

Второй финалист определится позднее в среду в матче сборных Италии и Франции.

На Олимпиаде в Токио в финале сборная Франции победила сборную России со счетом 3-2. На Игры в Париже российских волейболистов не допустили.