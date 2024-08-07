Польские волейболисты впервые за 48 лет вышли в финал Олимпиады
Мужская сборная Польши по волейболу вышла в финал Олимпиады в Париже, обыграв в пятисетовом матче американцев.
Матч завершился со счетом 3-2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).
У поляков 26 очков набрал натурализованный кубинец Вильфредо Леон, у американцев — Мэттью Андерсон.
Поляки впервые с 1976 года и второй раз в истории сыграют в финале Олимпиады.
Второй финалист определится позднее в среду в матче сборных Италии и Франции.
На Олимпиаде в Токио в финале сборная Франции победила сборную России со счетом 3-2. На Игры в Париже российских волейболистов не допустили.
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