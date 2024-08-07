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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Польские волейболисты впервые за 48 лет вышли в финал Олимпиады

Польские волейболисты победили США и вышли в финал Олимпиады впервые за 48 лет
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Поляки победили команду США на тай-брейке и вышли в первый с 1976 года финал Олимпиады, где сыграют с итальянцами или французами
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в финал Олимпиады в Париже, обыграв в пятисетовом матче американцев.

Матч завершился со счетом 3-2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).

У поляков 26 очков набрал натурализованный кубинец Вильфредо Леон, у американцев — Мэттью Андерсон.

Поляки впервые с 1976 года и второй раз в истории сыграют в финале Олимпиады.

Второй финалист определится позднее в среду в матче сборных Италии и Франции.

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