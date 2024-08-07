Французские гандболисты впервые за 20 лет не вышли в полуфинал Олимпиады

В четвертьфинальном матче хозяева Олимпиады-2024 проиграли в дополнительное время немцам

Никола Карабатич из Франции после поражения в матче (Фото: REUTERS/Eloisa Lopez)

Мужская сборная Франции по гандболу уступила команде Германии в четвертьфинале олимпийского турнира в дополнительное время. Французы не будут представлены в полуфинале Игр впервые за 20 лет, сообщает Olympics.

Французская команда вела со счетом 29:27, но пропустила два гола за 13 секунд до конца основного времени. В завершении дополнительного периода вела Германия, но Франция забила гол и сравняла счет (34:34) за 15 секунд до конца игры.

За четыре секунды до финального свистка немец Ренарс Ушчинс отправил мяч в ворота соперников и вывел свою сборную в полуфинал летней Олимпиады. Германия сыграет против Испании, которая ранее обыграла египтян со счетом 29:28.

Сообщается, что игра в четвертьфинале стала последним международным матчем для 40-летнего француза Николы Карабатича, трехкратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы. Он помог команде выиграть золотые медали Игр в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Токио-2020.

Сборная Франции никогда не финишировала на Играх ниже шестого места и выходила в финал на предыдущих четырех Олимпиадах. Германия завоевывала серебро Олимпиады в 1984 году в Лос-Анджелесе, серебро в 2004 году в Афинах и бронзу в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Таблица медалей Олимпиады