Французские гандболисты впервые за 20 лет не вышли в полуфинал Олимпиады
Мужская сборная Франции по гандболу уступила команде Германии в четвертьфинале олимпийского турнира в дополнительное время. Французы не будут представлены в полуфинале Игр впервые за 20 лет, сообщает Olympics.
Французская команда вела со счетом 29:27, но пропустила два гола за 13 секунд до конца основного времени. В завершении дополнительного периода вела Германия, но Франция забила гол и сравняла счет (34:34) за 15 секунд до конца игры.
За четыре секунды до финального свистка немец Ренарс Ушчинс отправил мяч в ворота соперников и вывел свою сборную в полуфинал летней Олимпиады. Германия сыграет против Испании, которая ранее обыграла египтян со счетом 29:28.
Сообщается, что игра в четвертьфинале стала последним международным матчем для 40-летнего француза Николы Карабатича, трехкратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы. Он помог команде выиграть золотые медали Игр в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Токио-2020.
Сборная Франции никогда не финишировала на Играх ниже шестого места и выходила в финал на предыдущих четырех Олимпиадах. Германия завоевывала серебро Олимпиады в 1984 году в Лос-Анджелесе, серебро в 2004 году в Афинах и бронзу в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
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