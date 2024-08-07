Сборная США получила отобранные у российских фигуристов золотые медали

Церемония награждения американских спортсменов прошла в Париже

Сборная США по фигурному катанию (Фото: Christine Brennan @cbrennansports)

Сборная США получила золотые медали за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Церемония награждения прошла в Париже, где в эти дни проходят летние Олимпийские игры. Серебряные награды вручили японским спортсменам. Бронзовые медали присуждены фигуристам сборной России, но они их пока не получили.

Ранее пять российских фигуристов обратились в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Париже с требованием отменить вручение медалей. Среди тех, кто пожаловался в инстанцию, — Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Марк Кондратюк.

Сборная США по фигурному катанию (Фото: Jackie Wong)

В Международном олимпийском комитете (МОК), комментируя отсутствие россиян, заявили, что не пригласили спортсменов на церемонию награждения в Париж из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), под флагом которого выступали спортсмены из России на Играх в Пекине.

Российская команда сохранила третью строчку после отказа CAS канадцам, которые после перераспределения медалей остались на четвертом месте.