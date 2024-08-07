РУСАДА отменило отстранение пойманных на мельдонии хоккеистов МХЛ
Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) снял с нескольких игроков «Толпара», молодежной команды клуба КХЛ «Салават Юлаев», временное отстранение за мельдоний. Об этом сообщила пресс-служба компании «Клевер Консалт», которая представляла интересы хоккеистов.
В июле РУСАДА сообщило, что десять игроков «Толпара», помимо дисквалифицированных в феврале, временно отстранены. При этом в агентстве отметили, что в пробах этих десяти хоккеистов мельдоний обнаружен «в концентрации ниже минимального требуемого уровня для отчетности о неблагоприятном результате анализа».
В «Клевер Консалт» сообщили, что, согласно правилам, временное отстранение было необязательным, а поскольку оно «реально угрожало дальнейшим спортивным карьерам» игроков, их представители обратились в ДАК с просьбой его отменить.
Хоккеистам грозит до четырех лет дисквалификации.
В феврале РУСАДА дисквалифицировало на год других семерых игроков «Толпара», с учетом отбытого отстранения они уже могут играть.
В августе прошлого года телеграм-каналы «Мутко против» и Baza сообщили, что руководство клуба нашло допинг у всех игроков, кроме травмированных.
Мельдоний запрещен WADA с 2016 года.
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