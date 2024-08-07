Бегуны попали в завал в квалификации на 5000 м на Олимпиаде в Париже
Завал с участием четырех спортсменов произошел в квалификационном забеге на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Париже.
На последних ста метрах упали британец Джордж Миллз, голландец Майк Фоппен, испанский бегун Тьерри Ндикумвенайо и выступающий за команду беженцев Доминик Локиньомо Лобалу.
Миллз, вице-чемпион Европы на этой дистанции, обвинил в завале француза Юго Ая.
«Англичанин сказал мне, что это я его толкнул, но я ничего не почувствовал. Кажется, он очень на меня рассердился», — сказал Ай, которого цитирует L'Equipe.
По решению судей все четыре упавших бегуна, в том числе Ндикумвенайо, который не финишировал, вышли в финал, который пройдет 10 августа.
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