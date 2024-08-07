Четыре бегуна попали в завал в квалификации на дистанции 5000 м на Олимпиаде

Бегуны попали в завал в квалификации на 5000 м на Олимпиаде в Париже

На последнем отрезке упали четыре бегуна, по решению судей им всем разрешили выступить в финале. Британец обвинил в завале француза

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Завал с участием четырех спортсменов произошел в квалификационном забеге на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Париже.

На последних ста метрах упали британец Джордж Миллз, голландец Майк Фоппен, испанский бегун Тьерри Ндикумвенайо и выступающий за команду беженцев Доминик Локиньомо Лобалу.

Миллз, вице-чемпион Европы на этой дистанции, обвинил в завале француза Юго Ая.

«Англичанин сказал мне, что это я его толкнул, но я ничего не почувствовал. Кажется, он очень на меня рассердился», — сказал Ай, которого цитирует L'Equipe.

По решению судей все четыре упавших бегуна, в том числе Ндикумвенайо, который не финишировал, вышли в финал, который пройдет 10 августа.