Бывший российский велогонщик ненадолго установил рекорд Олимпиады
Трековый велогонщик Михаил Яковлев, решивший в 2022 году перейти в сборную Израиля, превзошел олимпийский рекорд в квалификации в спринте, но его соперник из Нидерландов Харри Лаврейсен позднее выступил лучше, установив рекорд мира.
Яковлев показал третий результат в квалификации спринта со временем 9,152 секунды. Предыдущий рекорд (9,215) принадлежал вице-чемпиону Токио голландцу Джеффри Хогланду.
Позднее лучше Яковлева в квалификации выступили австралиец Мэттью Ричардсон (9,091) и Лаврейсен (9,088), один за другим побившие мировой рекорд тринидадца Николаса Пола 2019 года (9,100).
Лаврейсен — трехкратный олимпийский чемпион, в том числе он победил в спринте на Играх в Токио.
Комментируя смену гражданства Яковлева в 2022 году, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый заявил, что организация не могла помешать переходу гонщика и нужно с самого юного возраста заниматься воспитательной работой наших молодых спортсменов.
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