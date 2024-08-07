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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бывший российский велогонщик ненадолго установил рекорд Олимпиады

Бывший российский велогонщик Яковлев установил рекорд Олимпиады, но ненадолго
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Михаил Яковлев показал третье время в квалификации спринта. Он превзошел олимпийский рекорд, но вскоре два его соперника показали лучшее время, побив рекорд мира
Михаил Яковлев
Михаил Яковлев (Фото: Tim de Waele / Getty Images)

Трековый велогонщик Михаил Яковлев, решивший в 2022 году перейти в сборную Израиля, превзошел олимпийский рекорд в квалификации в спринте, но его соперник из Нидерландов Харри Лаврейсен позднее выступил лучше, установив рекорд мира.

Яковлев показал третий результат в квалификации спринта со временем 9,152 секунды. Предыдущий рекорд (9,215) принадлежал вице-чемпиону Токио голландцу Джеффри Хогланду.

Позднее лучше Яковлева в квалификации выступили австралиец Мэттью Ричардсон (9,091) и Лаврейсен (9,088), один за другим побившие мировой рекорд тринидадца Николаса Пола 2019 года (9,100).

Лаврейсен — трехкратный олимпийский чемпион, в том числе он победил в спринте на Играх в Токио.

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Комментируя смену гражданства Яковлева в 2022 году, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый заявил, что организация не могла помешать переходу гонщика и нужно с самого юного возраста заниматься воспитательной работой наших молодых спортсменов.

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