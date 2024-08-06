Арбитров матча киевского «Динамо» в ЛЧ задержали пьяными в Польше

Поляки Бартош Франковски и Томаш Мусял должны были работать на VAR в матче «Динамо» и «Рейнджерс», но полицейский патруль в Люблине встретил судей пьяными, причем они с собой несли дорожный знак. Арбитров доставили в вытрезвитель

Бартош Франковски (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Два польских арбитра, которые должны были 6 августа работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Люблине (Польша), были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал TVP Sport.

Cудьи Бартош Франковски и Томаш Мусял были задержаны полицией в Люблине около 2 часов ночи. Полицейский патруль встретил судей пьяными, причем они несли дорожный знак.

«Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, в их крови было более 1,5 промилле алкоголя. Их доставили в вытрезвитель», — рассказал Камиль Голембевски, пресс-секретарь главного управления полиции Люблина.

Вскоре им предъявят обвинения в порче дорожной инфраструктуры.

Франковски должен был работать на VAR в матче киевского «Динамо» и шотландского «Рейнджерс», Мусял — его помощником. Сейчас на сайте УЕФА они больше не указаны в качестве арбитров VAR, их заменили другими поляками — Томашем Квятковски и Павлом Малецом.