Легкоатлетка сделала предложение своему парню после финиша на Олимпиаде

Сразу после забега на Олимпийских играх француженка узнала у возлюбленного, возьмет ли он ее в жены

Алис Фино сделала предложение возлюбленному после финиша на Олимпиаде (Фото: Hannah Peters/Getty Images)

33-летняя легкоатлетка Алис Фино из Франции сделала предложение своему возлюбленному после того, как финишировала в забеге на 3000 метров с препятствиями. Об этом сообщает RMC Sport.

Перед турниром Фино поставила себе условие: если пробежит быстрее девяти минут, то сделает предложение парню. Француженка финишировала четвертой с результатом 8'58''67, поставив новый рекорд Европы (медалистами стали девушки из Бахрейна, Уганды и Кении) , который держался с 2008 года.

По словам спортсменки, девять — ее счастливое число. С теперь уже женихом она состоит в отношениях девять лет. «Я не хотела делать так, как все. Он еще не сделал предложения, и я сказала себе, что, может быть, это зависит от меня», — рассказала Алис Фино.

После финиша на стадионе «Стад де Франс» легкоатлетка подбежала к трибуне, где стоял ее возлюбленный, встала на колено и задала тот самый вопрос. Мужчина ответил «Да», и под шум зрителей пара поцеловалась.

Алис Фино в объятиях жениха (Фото: Hannah Peters/Getty Images)

Это не первая история с предложением руки и сердца на Олимпиаде в Париже. Ранее парни французских яхтсменок Сары Стеяр и Шарлин Пикон сделали предложения спортсменкам после того, как они выиграли бронзу в классе 49. Обе согласились. Также китайская бадминтонистка Хуан Яцион сказала «да» на предложение руки и сердца от партнера по сборной Китая Лю Юйчэня.