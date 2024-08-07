Мама футболиста из Эстонии запретила сыну выступать за украинские клубы

Если спортсмен подпишет контракт с командой из Украины, мама перестанет с ним общаться

Михкель Айнсалу (Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Мать эстонского футболиста Михкеля Айнсалу не разрешила ему играть за украинские клубы. Она поставила 28-летнему сыну ультиматум, рассказал спортсмен в интервью Õhtulehe.

Чемпион Эстонии, обладатель Кубка и Суперкубка в сентябре 2020 года присоединился к украинскому «Львову», но покинул команду и уехал из страны в январе 2021 года. «Были трудности вне футбола. Я был в глубокой черной дыре. Жизнь так шалила, что футбол для меня точно не был приоритетом», — признался нынешний полузащитник таллинского клуба «ФКИ Левадия».

Через некоторое время Айнсалу получил выгодное предложение от «Харькова». Футболист отправился в Украину для подписания контракта, но вынужденно вернулся домой. «Предложения с Украины все еще на рассмотрении, но мама сказала, что если я пойду туда, то она больше не будет со мной разговаривать». Эстонец «пока что» выбрал семью и сказал, что у него есть предложения и из других стран.

Михкель Айнсалу — воспитанник эстонского «Нымме Калью». За свою карьеру он выступал в составе «Флоры», с которой стал четырехкратным чемпионом страны, «Легионе», датском «Хельсингере», а также «Телстаре» из Нидерландов.

«На данный момент моя судьба в руках клуба [«ФКИ Левадия»]. Отпускать меня или нет — их дело. Эстонский футбол развился, но остальной мир развивается куда быстрее», — заявил Айнсалу.