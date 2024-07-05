«Матч ТВ» раскрыл стоимость прав на трансляции Лиги чемпионов

«Матч ТВ» отметил, что не может позволить себе траты в десятки миллионов евро. Ранее Okko объявил, что будет эксклюзивно транслировать в России еврокубки со следующего сезона

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

УЕФА выдвигал неприемлемые для «Матч ТВ» условия для заключения контракта на трансляцию матчей футбольных еврокубков. В пресс-службе телеканала РБК заявили, что не могли позволить себе такие траты.

«Показ любого спортивного события связан как с интересом аудитории, так и с коммерческими затратами. Впервые УЕФА решил продать права посреднику без проведения тендера, а не напрямую, как было ранее. Условия, на которых настаивал обладатель прав на территории России, для нас оказались неприемлемыми», — заявили в «Матч ТВ».

Там отметили, что, вопреки существующим мнениям, телеканал живет «в рынке» и не может позволить себе траты, которые даже близко не приблизятся к окупаемости. «Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», — добавили в «Матч ТВ».

В «Матч ТВ» заявили, что такой турнир, как Лига чемпионов, интересен широкому кругу болельщиков и должен соответствующим образом освещаться, даже несмотря на определенное падение интереса к нему из-за нового формата и отсутствия российских клубов. «Но при этом новость для нас неожиданной не стала. Еще год назад мы прекрасно понимали, что такое может произойти, поскольку наши переговоры с коллегами, к сожалению, довольно быстро сошли на нет. Мы знаем, чем будем заполнять сетку вещания, и скоро об этом расскажем», — заключили в «Матч ТВ».

Ранее 5 июля стриминговый сервис Okko объявил, что со следующего сезона будет эксклюзивно транслировать в России еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

У «Матч ТВ» с 2020 года был контракт на показ еврокубковых турниров, он действовал до конца сезона-2023/24.