Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл новый Национальный футбольный стадион в Минске, сообщает БелТА.
«Мы открываем это грандиозное спортивное сооружение. Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектирована и построена нашими друзьями из КНР», — сказал Лукашенко на церемонии открытия арены.
Лукашенко выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину, а также всем китайским партнерам за возведение объекта. «Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска и символом крепкой белорусско-китайской дружбы», — добавил Лукашенко.
Недалеко от входа расположена скульптурная композиция, изображающая футбольных игроков с мячом. «Я сказал на входе: впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что китайцы за свой счет построили этот стадион. Как сказал министр, таких мало в Европе», — подчеркнул президент Белоруссии.
Строительство стадиона, который вмещает более 33 тыс. зрителей, началось в августе 2020 года и было завершено в декабре 2024-го. Реализацией проекта занималась китайская сторона. Стадион соответствует всем критериям для получения 4-й категории УЕФА — здесь можно проводить матчи чемпионатов Европы и мира, а также еврокубков.
В первом матче на арене сейчас играют молодежные сборные Белоруссии и Китая.
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