Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион в Минске

В первом матче на арене, которая вмещает 33 тыс. зрителей, сыграют молодежные сборные Белоруссии и Китая

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл новый Национальный футбольный стадион в Минске, сообщает БелТА.

«Мы открываем это грандиозное спортивное сооружение. Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектирована и построена нашими друзьями из КНР», — сказал Лукашенко на церемонии открытия арены.

Лукашенко выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину, а также всем китайским партнерам за возведение объекта. «Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска и символом крепкой белорусско-китайской дружбы», — добавил Лукашенко.

Недалеко от входа расположена скульптурная композиция, изображающая футбольных игроков с мячом. «Я сказал на входе: впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что китайцы за свой счет построили этот стадион. Как сказал министр, таких мало в Европе», — подчеркнул президент Белоруссии.

Строительство стадиона, который вмещает более 33 тыс. зрителей, началось в августе 2020 года и было завершено в декабре 2024-го. Реализацией проекта занималась китайская сторона. Стадион соответствует всем критериям для получения 4-й категории УЕФА — здесь можно проводить матчи чемпионатов Европы и мира, а также еврокубков.

В первом матче на арене сейчас играют молодежные сборные Белоруссии и Китая.