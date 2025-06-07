Вторая ракетка России Шнайдер рассталась с тренером Копилом спустя три недели

Вторая ракетка России рассталась с тренером спустя три недели работы

Вместе с румыном Мариусом Копилом Диана Шнайдер работала на «Ролан Гаррос», где проиграла во втором круге в одиночном разряде

Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Румын Мариус Копил перестал быть тренером российской теннисистки Дианы Шнайдер. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Удачи тебе, Диана, в теннисной карьере и большое спасибо за все», — написал Копил, бывшая 56-я ракетка мира.

Копил стал тренером Шнайдер в середине мая, после того как теннисистка рассталась с Динарой Сафиной спустя месяц работы.

На проходящем сейчас «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема», 21-летняя Шнайдер проиграла во втором круге в одиночном разряде, а в парном вместе с Миррой Андреевой дошла до 1/2 финала.

Шнайдер занимает 12-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.