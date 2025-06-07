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Спорт ,  
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Вторая ракетка России рассталась с тренером спустя три недели работы

Вторая ракетка России Шнайдер рассталась с тренером Копилом спустя три недели
Вместе с румыном Мариусом Копилом Диана Шнайдер работала на «Ролан Гаррос», где проиграла во втором круге в одиночном разряде
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Румын Мариус Копил перестал быть тренером российской теннисистки Дианы Шнайдер. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Удачи тебе, Диана, в теннисной карьере и большое спасибо за все», — написал Копил, бывшая 56-я ракетка мира.

Копил стал тренером Шнайдер в середине мая, после того как теннисистка рассталась с Динарой Сафиной спустя месяц работы.

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На проходящем сейчас «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема», 21-летняя Шнайдер проиграла во втором круге в одиночном разряде, а в парном вместе с Миррой Андреевой дошла до 1/2 финала.

Шнайдер занимает 12-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

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