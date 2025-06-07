Роналду не сыграет на клубном чемпионате мира
Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду рассказал на пресс-конференции, что не сыграет на предстоящем клубном чемпионате мира.
«Было много контактов, но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Решение, которое я практически принял, — не ехать на клубный чемпионат мира. Но у меня было много приглашений», — цитирует Роналду A Bola.
40-летний Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», выступает за «Ан-Наср» с 2023 года, но клуб с португальцем не выиграл ни одного значимого трофея. Кроме того, команда не смогла отобраться на клубный чемпионат мира.
Соглашение португальца с саудовским клубом рассчитано до июня 2025 года. Роналду намекал на уход из «Ан-Насра», в теории он мог перейти в одну из команд, которые сыграют на предстоящем турнире.
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США, в нем впервые сыграют 32 команды.
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