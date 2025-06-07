«Локомотив» договорился о продлении контракта с Батраковым

«Локомотив» договорился о продлении контракта с лучшим бомбардиром

Московский клуб продлит соглашение с 19-летним полузащитником сборной России Алексеем Батраковым до конца сезона 2028/29

Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Локомотив» договорился о продлении контракта с полузащитником сборной России Алексеем Батраковым. Об этом «РИА Новости» сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев.

«Точную дату [подписания нового контракта] я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились — новый контракт до конца сезона 2028/29», — сказал Кузьмичев.

По словам Кузьмичева, все стороны «остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу».

Нынешний контракт 19-летнего Батракова действует до лета 2027 года.

Батраков провел первый полноценный сезон в качестве игрока основного состава «Локомотива» и стал лучшим бомбардиром команды — 37 матчей, 15 голов и 10 результативных передач. Также футболист дебютировал в сборной России, провел пять игр и забил два мяча.

По итогам 2024 года Батраков был признан лучшим молодым игроком РПЛ, получив премию «Первая пятерка».