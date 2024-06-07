 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Юрист экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России

Юрист экс-жены Матвея Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России
Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги футболиста сборной России, не уточнил сумму задолженности по алиментам, но отметил, что «долг большой». Источники ранее говорили о сумме 60 млн руб.
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкиперу «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову действительно был ограничен выезд из России из‑за задолженности по алиментам. Об этом «Матч ТВ» сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги футболиста Анастасии.

«Судебный пристав принял соответствующее постановление и ограничил Матвею Сафонову выезд за пределы Российской Федерации в связи с тем, что образовалась большая задолженность по оплате алиментов», — сказал Шилов.

По словам Шилова, сумму задолженности он не может ни подтвердить, ни опровергнуть, но долг большой.

Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам
Спорт
Матвей Сафонов

Ранее 7 июня «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что 25-летнему Сафонову закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. Называлась сумма 60 млн руб.

Сейчас футболист находится в Минске, где 7 июня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Белоруссии.

Ожидается, что Сафонов должен вскоре перейти во французский «Пари Сен-Жермен». О его переходе еще официально не объявляли, но вратарь уже прошел медосмотр.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Матвей Сафонов алименты ФК Краснодар
Материалы по теме
L'Equipe узнала, что ПСЖ обещал Сафонову шанс бороться за место в старте
Спорт
Карпин заявил, что вратарь сборной России Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ
Спорт
Журналист RMC Sport сообщил, что Сафонов прилетел в Париж на медосмотр
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Газпром и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере квантовых технологий Пресс-релиз, 19:15
Путин заявил о необходимости вернуться к обсуждению миграционной политики Политика, 19:14
Путин заявил об узурпации власти на Украине Политика, 19:10
Путин ответил на предложение создать по примеру Петра еще одну столицу Политика, 19:07
Набиуллина допустила «существенное» повышение ставки в июле Финансы, 19:07
На ПМЭФ обсудили внедрение искусственного интеллекта в сферу страхования Отрасли, 19:05
Набиуллина оценила перегрев экономики России Финансы, 19:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Председатель ПСБ высказался на ПМЭФ о технологической политике России Пресс-релиз, 19:00
Мировые платежные тренды: как будет развиваться российский рынок платежей Отрасли, 18:55
Ростовская область подписала на ПМЭФ-2024 соглашения на ₽114,5 млрд Отрасли, 18:55
В Лобне после убийства активиста завели дело о халатности полицейских Общество, 18:54
На ПМЭФ-2024 обсудили развитие самодостаточности регионов Отрасли, 18:49
Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Белоруссией Спорт, 18:48
Лимит фабрики проектного финансирования увеличат до ₽600 млрд Финансы, 18:45