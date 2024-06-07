Юрист экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России
Голкиперу «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову действительно был ограничен выезд из России из‑за задолженности по алиментам. Об этом «Матч ТВ» сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги футболиста Анастасии.
«Судебный пристав принял соответствующее постановление и ограничил Матвею Сафонову выезд за пределы Российской Федерации в связи с тем, что образовалась большая задолженность по оплате алиментов», — сказал Шилов.
По словам Шилова, сумму задолженности он не может ни подтвердить, ни опровергнуть, но долг большой.
Ранее 7 июня «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что 25-летнему Сафонову закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. Называлась сумма 60 млн руб.
Сейчас футболист находится в Минске, где 7 июня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Белоруссии.
Ожидается, что Сафонов должен вскоре перейти во французский «Пари Сен-Жермен». О его переходе еще официально не объявляли, но вратарь уже прошел медосмотр.
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