Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Белоруссией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил стартовый состав на предстоящий товарищеский матч с командой Белоруссии.
Игры с первых минут начнут: Матвей Сафонов, Юрий Горшков, Евгений Морозов, Игорь Дивеев, Илья Вахания, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Константин Тюкавин и Иван Обляков.
Капитаном будет Алексей Миранчук.
Встреча на стадионе «Динамо» в Минске начнется в 20:00 мск.
Ранее 7 июня «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что 25-летнему Сафонову закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. Называлась сумма в 60 млн руб. Юрист бывшей жены футболиста позднее подтвердил, что футболисту был ограничен выезд из России, но не уточнил сумму долга.
В четырех из пяти последних матчей Сафонов выходил в стартовом составе сборной России.
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