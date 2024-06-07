Сборная России назвала состав на матч с Белоруссией, Сафонов — в старте

Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России в матче с Белоруссией

Капитаном команды будет Алексей Миранчук. Игра в Минске начнется в 20:00 мск

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил стартовый состав на предстоящий товарищеский матч с командой Белоруссии.

Игры с первых минут начнут: Матвей Сафонов, Юрий Горшков, Евгений Морозов, Игорь Дивеев, Илья Вахания, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Константин Тюкавин и Иван Обляков.

Капитаном будет Алексей Миранчук.

Встреча на стадионе «Динамо» в Минске начнется в 20:00 мск.

Ранее 7 июня «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что 25-летнему Сафонову закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. Называлась сумма в 60 млн руб. Юрист бывшей жены футболиста позднее подтвердил, что футболисту был ограничен выезд из России, но не уточнил сумму долга.

В четырех из пяти последних матчей Сафонов выходил в стартовом составе сборной России.