L'Equipe: Сафонову и Доннарумме сообщили, что в ПСЖ не будет основного голкипера

L'Equipe узнала, что ПСЖ обещал Сафонову шанс бороться за место в старте

Руководство «Пари Сен-Жермен» уведомило вратарей команды об отсутствии в начале следующего сезона четкой иерархии среди них. Последние два сезона четким первым номером в команде был Джанлуиджи Доннарумма

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

У голкиперов «Пари Сен-Жермен» в начале следующего сезона не будет четкой иерархии, каждый сможет побороться за пост первого номера. Об этом руководство ПСЖ уже уведомило своих вратарей, сообщает L'Equipe.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.

L'Equipe отметила, что Сафонов хорошо воспринял новость об отсутствии четкой иерархии в начале сезона, тогда как Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас были не слишком довольны.

Итальянец Доннарумма последние два сезона был четким первым номером ПСЖ. Тенас в прошлом сезоне сыграл всего лишь шесть матчей. Испанец хотел, чтобы его отдали в аренду, но главный тренер Луис Энрике отказал голкиперу.

ПСЖ в завершившемся сезоне стал чемпионом Франции.

Сафонов является воспитанником и капитаном «Краснодара», в минувшем сезоне провел 30 матчей, в том числе десять на ноль.