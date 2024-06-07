«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях, «Реал» — лидер

«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях

Петербуржцы расположились на 67-й строчке, став единственным российским клубом в рейтинге CIES. Первое место занял мадридский «Реал»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг футбольных клубов по числу подписчиков в четырех соцсетях: X, TikTok, Facebook и Instagram (две последние принадлежат Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Петербургский «Зенит» стал единственным российским клубом, упомянутым в рейтинге. Он расположился на 67-м месте. Общее число подписчиков команды в этих соцсетях составляет 9 млн (0,8 млн в X; 0,8 млн в Instagram; 1 млн в Facebook; 6,4 млн в TikTok).

Первое место в топ-100 с большим преимуществом занял мадридский «Реал», у которого 410,9 млн подписчиков. На второй строчке расположилась «Барселона» (360,7 млн), на третьей — «Манчестер Юнайтед» (216,3 млн).

По сравнению с 2023 годом «Реал» прибавил 48,4 млн подписчиков, это самый большой результат среди всех клубов рейтинга.

«Интер Майами», где теперь выступает аргентинец Лионель Месси, прибавил 31,1 млн, год назад у клуба из MLS было лишь 2,3 млн подписчиков.