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«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях

«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях, «Реал» — лидер
Петербуржцы расположились на 67-й строчке, став единственным российским клубом в рейтинге CIES. Первое место занял мадридский «Реал»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг футбольных клубов по числу подписчиков в четырех соцсетях: X, TikTok, Facebook и Instagram (две последние принадлежат Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Петербургский «Зенит» стал единственным российским клубом, упомянутым в рейтинге. Он расположился на 67-м месте. Общее число подписчиков команды в этих соцсетях составляет 9 млн (0,8 млн в X; 0,8 млн в Instagram; 1 млн в Facebook; 6,4 млн в TikTok).

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Первое место в топ-100 с большим преимуществом занял мадридский «Реал», у которого 410,9 млн подписчиков. На второй строчке расположилась «Барселона» (360,7 млн), на третьей — «Манчестер Юнайтед» (216,3 млн).

По сравнению с 2023 годом «Реал» прибавил 48,4 млн подписчиков, это самый большой результат среди всех клубов рейтинга.

«Интер Майами», где теперь выступает аргентинец Лионель Месси, прибавил 31,1 млн, год назад у клуба из MLS было лишь 2,3 млн подписчиков.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Реал Мадрид ФК Барселона Манчестер Юнайтед
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