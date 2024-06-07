Винисиус догнал Мбаппе и Холанда в списке самых дорогих футболистов мира
Портал Transfermarkt по итогам прошедшего сезона обновил оценочную стоимость футболистов чемпионата Испании. Самым подорожавшим игроком оказался бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
Трансферная стоимость 23-летнего футболиста увеличилась на €30 млн, до €180 млн. В такую же сумму сейчас оцениваются самые дорогие игроки в мире — француз Килиан Мбаппе, англичанин Джуд Беллингем (оба — «Реал») и норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Винисуис в прошедшем сезоне провел 39 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 11 голевых передач. «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
На втором месте в списке самых подорожавших игроков чемпионата Испании уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде: плюс €20 млн, до €120 млн.
16-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль, который на предстоящем Евро-2024 может стать самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, прибавил в цене €15 млн, до €90 млн.
21-летний полузащитника «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян после дебютного сезона в Испании подорожал с €15 млн, до €18 млн.
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