Винисиус догнал Мбаппе, Холанда и Беллингема в списке самых дорогих игроков мира

Винисиус догнал Мбаппе и Холанда в списке самых дорогих футболистов мира

Трансферная стоимость 23-летнего форварда «Реала» и сборной Бразилии увеличилась на €30 млн, до €180 млн. Transfermarkt оценивает в такую же сумму француза Килиана Мбаппе, норвежца Эрлинга Холанда и англичанина Джуба Беллингема

Винисиус Жуниор (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Портал Transfermarkt по итогам прошедшего сезона обновил оценочную стоимость футболистов чемпионата Испании. Самым подорожавшим игроком оказался бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Трансферная стоимость 23-летнего футболиста увеличилась на €30 млн, до €180 млн. В такую же сумму сейчас оцениваются самые дорогие игроки в мире — француз Килиан Мбаппе, англичанин Джуд Беллингем (оба — «Реал») и норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Винисуис в прошедшем сезоне провел 39 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 11 голевых передач. «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Transfermarkt

На втором месте в списке самых подорожавших игроков чемпионата Испании уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде: плюс €20 млн, до €120 млн.

16-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль, который на предстоящем Евро-2024 может стать самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, прибавил в цене €15 млн, до €90 млн.

21-летний полузащитника «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян после дебютного сезона в Испании подорожал с €15 млн, до €18 млн.