Представлен рейтинг лучших голкиперов в мире по версии FourFourTwo
Британский журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших голкиперов в мире на данный момент.
Первое место занял бразилец Алиссон из «Ливерпуля».
На второй строчке расположился еще один бразилец — «Эдерсон» из «Манчестер Сити». Третьим стал немец Марк-Андре тер Стеген из «Барселоны».
В топ-10 также входят: Майк Меньян (Франция, «Милан»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), Ян Зоммер (Швейцария, «Интер») и Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).
Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, с командой он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В прошедшем сезоне 31-летний Алиссон провел 32 матча, 11 раз сыграв на ноль.
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