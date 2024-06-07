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Представлен рейтинг лучших голкиперов в мире по версии FourFourTwo

Алиссона признали лучшим голкипером в мире по версии FourFourTwo
Первое место в рейтинге британского журнала занял бразилец Алиссон из «Ливерпуля», вторым стал Эдерсон («Манчестер Сити»), третьим — Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
Алиссон
Алиссон (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Британский журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших голкиперов в мире на данный момент.

Первое место занял бразилец Алиссон из «Ливерпуля».

На второй строчке расположился еще один бразилец — «Эдерсон» из «Манчестер Сити». Третьим стал немец Марк-Андре тер Стеген из «Барселоны».

В топ-10 также входят: Майк Меньян (Франция, «Милан»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), Ян Зоммер (Швейцария, «Интер») и Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

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Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, с командой он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошедшем сезоне 31-летний Алиссон провел 32 матча, 11 раз сыграв на ноль.

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