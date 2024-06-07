CAS отменил решение об отстранении российских игроков в настольный теннис

Европейский союз настольного тенниса в марте 2022 года отстранил российских спортсменов и дисквалифицировал российские клубы из Лиги чемпионов. CAS отменил эти решения

Фото: Donald Miralle / Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) на отстранение российских атлетов и иные меры, принятые Европейским союзом настольного тенниса (ETTU). Об этом сообщается на сайте юридической компании SILA, которая занималась этим делом.

CAS отменил решение ETTU о неприглашении российских атлетов и официальных лиц на соревнования, организуемые союзом, и признал дисквалификацию клубов в сезоне 2021/22 со стороны ETTU неправомерной.

Кроме того, CAS оставил в силе решение ETTU о запрете национальных флага, символики и гимна России.

ETTU в марте 2022 года принял решение о неприглашении российских спортсменов, официальных лиц на соревнования, организуемые под эгидой ETTU, запретил национальную символику, а также дисквалифицировал российские клубы из европейской Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) ранее говорила, что готова разрешить российским спортсменам участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом.