Алекперов заявил, что «Спартак» сможет выиграть РПЛ в следующем сезоне
Московский «Спартак» сможет в следующем сезоне выиграть чемпионат России по футболу. Такое мнение высказал основатель компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».
«Сможет ли «Спартак» стать чемпионом в следующем году? Да, конечно! Никаких сомнений!» — сказал Алекперов.
ЛУКОЙЛ стал владельцем «Спартака» в августе 2022 года, купив его у Леонида Федуна.
В прошедшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионат России.
Вагит Алекперов был президентом ЛУКОЙЛа с 1993 года. В апреле 2022 года он покинул этот пост, а также совет директоров компании после внесения в санкционный список.
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