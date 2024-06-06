Карпин заявил, что вратарь сборной России Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ
Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов прошел медосмотр в «Пари Сен-Жермен» перед подписанием контракта. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, которого цитирует «РИА Новости».
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара».
«Перекинулись парой слов с Сафоновым. Он сказал, что да, прошел медосмотр. Контракт, как я понимаю, будет подписан в ближайшие дни», — сказал Карпин.
Сафонову 25 лет, он провел 13 матчей в сборной России.
Вратарь является воспитанником и капитаном «Краснодара», в минувшем сезоне провел 30 матчей, в том числе 10 на ноль.
ПСЖ в завершившемся сезоне стал чемпионом Франции.
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