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Карпин заявил, что вратарь сборной России Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ

Карпин: Матвей Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ, скоро подпишет контракт
Валерий Карпин сказал, что коротко пообщался с вратарем «Краснодара» и ожидает, что тот в ближайшее время подпишет контракт с чемпионами Франции
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов прошел медосмотр в «Пари Сен-Жермен» перед подписанием контракта. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, которого цитирует «РИА Новости».

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении Сафонова у «Краснодара».

«Перекинулись парой слов с Сафоновым. Он сказал, что да, прошел медосмотр. Контракт, как я понимаю, будет подписан в ближайшие дни», — сказал Карпин.

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Матвей Сафонов

Сафонову 25 лет, он провел 13 матчей в сборной России.

Вратарь является воспитанником и капитаном «Краснодара», в минувшем сезоне провел 30 матчей, в том числе 10 на ноль.

ПСЖ в завершившемся сезоне стал чемпионом Франции.

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Футбол Матвей Сафонов ПСЖ Валерий Карпин
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