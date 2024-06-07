С четвертой ракетки мира Зверева сняли обвинения в домашнем насилии
Окружной суд Тиргартена в Берлина закрыл дело в отношении четвертой ракетки мира Александра Зверева, которого бывшая девушка обвиняла в домашнем насилии. Об этом сообщает Bild.
Стороны достигли внесудебного соглашения, которое включает в себя выплату Зверевым €200 тыс., что является стандартной практикой в подобных делах.
«Зверев согласился на это [прекращение дела] исключительно для того, чтобы сократить судебное разбирательство, прежде всего в интересах их ребенка. Зверев до сих пор считается невиновным. Зверев не признавал свою вину. Презумпция невиновности остается неизменной», — говорится в заявлении адвокатов теннисиста.
Сам Зверев на суде не присутствовал, в эти дни он играл на «Ролан Гаррос» в Париже. 7 июня его ждет полуфинальная встреча против норвежца Каспера Рууда.
Зверев обвинялся в нанесении телесных повреждений бывшей девушке Бренде Патеа, с которой у них есть общая дочь. Дело было возбуждено в июле 2023 года. Сам теннисист отвергал все обвинения. В октябре окружной суд Тиргартена наложил на Зверева штраф в размере €450 тыс. по этому делу, теннисист подал апелляцию.
В 2020 году Зверева обвиняла в домашнем насилии его другая бывшая девушка Ольга Шарыпова. Она утверждала, что он пытался душить ее подушкой, бил головой о стену и скручивал руки. Однако девушка не обращалась в правоохранительные органы, поэтому расследование проводила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). Спустя более чем год оно завершилось «ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев».
Всего на счету 27-летнего теннисиста 22 титула на турнирах ATP. Он является олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде. Зверев — сын советских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой.
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