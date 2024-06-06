Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €650 тыс. призовых

Мирра Андреева в 17 лет заработала на «Ролан Гаррос» более €650 тыс. призовых

Мирра Андреева выступила на «Ролан Гаррос» успешнее всех россиян — дошла до полуфинала в одиночном разряде и вышла в четвертьфинал в парах. Из мужчин Даниил Медведев дошел до 1/8 финала, заработав €250 тыс.

Мирра Андреева (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева последней из россиян завершила выступление на «Ролан Гаррос» — втором турнире «Большого шлема» в сезоне, который проходит в Париже.

В четверг 17-летняя Андреева уступила в двух сетах итальянке Джасмин Паолини. В новой версии рейтинга WTA она поднимется с 38-го на 23-е место.

За игру в полуфинале одиночного разряда Андреева получит €650 тыс. призовых.

Также Андреева вышла в паре с Верой Звонаревой в четвертьфинал турнира, но от участия в нем россиянки отказались. Призовые за парный четвертьфинал — €80 тыс. на двоих, но в зависимости от причины снятия заработанные суммы могут быть разными у обеих, но составят более €20 тыс.

Дошедшие до четвертого круга в одиночке россиянки Элина Аванесян и Анастасия Потапова получат по €250 тыс. За выход во второй круг парного разряда они заработали еще по €13,75 тыс.

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла во втором круге и получит €110 тыс. Людмила Самсонова дошла до третьего круга в одиночном разряде (€158 тыс.) и второго в миксте (€5 тыс). Екатерина Александрова выбыла на старте и одиночного разряда (€73 тыс.), и парного (€8,75 тыс).

У мужчин Даниил Медведев выбыл в четвертом круге (€250 тыс.), Андрей Рублев — в третьем раунде (€158 тыс.), Карен Хачанов — во втором (€110 тыс.).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составляет €53,5 млн, победители в одиночных разрядах получат по €2,4 млн.