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Черчесов назвал лучшего тренера Российской премьер-лиги

Черчесов назвал Семака лучшим тренером Российской премьер-лиги
По словам экс-тренера сборной России, для него всегда лучший тот, кто первый, а в прошедшем сезоне это был Сергей Семак из «Зенита»
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

Станислав Черчесов считает Сергея Семака из «Зенита» лучшим тренером прошедшего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом бывший главный тренер сборной России рассказал «Матч ТВ».

«Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы «Балтика» была третьей, тогда бы я сказал: «Чемпион — Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошел до такого результата», — заявил Черчесов.

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Калининградская «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича вылетела в Первую лигу, но дошла до суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту».

На церемонии вручения наград РПЛ приз лучшем тренеру сезона получил Марцел Личка из «Динамо», опередивший бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича и Валерия Карпина («Ростов»).

«Динамо» в последнем туре РПЛ проиграло «Краснодару» (0:1) и упустило чемпионство, заняв в итоге третье место. «Зенит» в прошедшем сезоне шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Станислав Черчесов Сергей Семак
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