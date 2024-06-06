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Газзаев возмутился вручением Личке приза лучшему тренеру сезона в РПЛ

Газзаев возмутился вручением Личке награды лучшему тренеру сезона в РПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России задался вопросом, почему в списке номинантов вообще не оказалось Сергея Семака, который сделал требл с «Зенитом»
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает несправедливым вручение наставнику московского «Динамо» Марцелу Лички приза лучшему тренеру сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он заявил «Чемпионату».

«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку?» — сказал Газзаев.

По словам Газзаева, за такие результаты, как у Лички в «Динамо», увольняют. «У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару». Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы», — добавил он.

В «Динамо» сообщили о продлении контракта с главным тренером Личкой
Спорт
Марцел Личка

«Динамо» в последнем туре РПЛ проиграло «Краснодару» (0:1) и упустило чемпионство, заняв в итоге третье место. «Зенит» в прошедшем сезоне шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Личка на церемонии вручения наград РПЛ опередил опередил бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича и Валерия Карпина («Ростов»).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Марцел Личка Сергей Семак Валерий Газзаев
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