Газзаев возмутился вручением Личке приза лучшему тренеру сезона в РПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает несправедливым вручение наставнику московского «Динамо» Марцелу Лички приза лучшему тренеру сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он заявил «Чемпионату».
«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку?» — сказал Газзаев.
По словам Газзаева, за такие результаты, как у Лички в «Динамо», увольняют. «У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару». Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы», — добавил он.
«Динамо» в последнем туре РПЛ проиграло «Краснодару» (0:1) и упустило чемпионство, заняв в итоге третье место. «Зенит» в прошедшем сезоне шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Личка на церемонии вручения наград РПЛ опередил опередил бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича и Валерия Карпина («Ростов»).
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