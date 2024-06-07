 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Гвардиола посетил финал НБА и дал несколько советов тренеру «Бостона»

Гвардиола посетил матч финала НБА и дал несколько советов тренеру «Бостона»
Главный тренер «Манчестер Сити» поболел за «Бостон» в первом матче финальной серии против «Далласа», а накануне игры пообщался с наставником «Селтикс» Джо Маззуллой
Хосеп Гвардиола (в толстовке &laquo;Бостона&raquo;)
Хосеп Гвардиола (в толстовке «Бостона») (Фото: Peter Casey / USA TODAY Sports / Reuters)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетил первый матч финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

Испанец сидел недалеко от площадки в толстовке «Бостона» и болел за «Селтикс», которые выиграли со счетом 107:89.

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд победил в чемпионате Англии
Спорт
Фото:Naomi Baker / Getty Images

А накануне игры Гвардиола пообщался с главным тренером «Бостона» Джо Маззуллой, дав ему несколько советов, сообщает Goal.

Маззулла ранее говорил, что изучает опыт других видов спорта и применяет в своей работе полученные знания.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) четвертый раз подряд, в Лиге чемпионов команда вылетела в 1/4 финала от мадридского «Реала», в финале Кубка Англии проиграла «Манчестер Юнайтед».

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Бостон Селтикс Хосеп Гвардиола
Материалы по теме
WSJ узнала, что НБА близка к контракту на телеправа на $76 млрд
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером года по версии ФИФА
Спорт
Звезда НБА дебютировал в профессиональном футболе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
Российская майнинговая компания построит дата-центр под нужды ИИ Крипто, 13:12
IТ-специалисты жертвуют безопасностью в угоду дедлайнам. Как быть Pro, 13:06
В Совфеде предложат зачислять часть акцизов на табак регионам Отрасли, 13:03
«Матч ТВ» направил предложение по покупке прав на трансляцию Олимпиады Спорт, 13:03
В России запустят программу по реставрации объектов культурного наследия Недвижимость, 13:00
Лавров заявил, что в БРИКС появится категория стран-партнеров Политика, 12:57
ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области Общество, 12:52
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест Политика, 12:51
«Деловые Линии» и «СКБ Контур» будут развивать ЭДО в сфере логистики Пресс-релиз, 12:48
В Луганске при ударе ВСУ обрушился подъезд жилого дома Политика, 12:47
Аналитики назвали самые подешевевшие новостройки Москвы в мае Недвижимость, 12:44
Чем отличается Lada Iskra от Lada Vesta: разбор Авто, 12:36
ChatGPT, Claude или другое: как выбрать подходящую нейросеть для бизнеса Pro, 12:35
С четвертой ракетки мира Зверева сняли обвинения в домашнем насилии Спорт, 12:35