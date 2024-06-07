Гвардиола посетил матч финала НБА и дал несколько советов тренеру «Бостона»

Гвардиола посетил финал НБА и дал несколько советов тренеру «Бостона»

Главный тренер «Манчестер Сити» поболел за «Бостон» в первом матче финальной серии против «Далласа», а накануне игры пообщался с наставником «Селтикс» Джо Маззуллой

Хосеп Гвардиола (в толстовке «Бостона») (Фото: Peter Casey / USA TODAY Sports / Reuters)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетил первый матч финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

Испанец сидел недалеко от площадки в толстовке «Бостона» и болел за «Селтикс», которые выиграли со счетом 107:89.

А накануне игры Гвардиола пообщался с главным тренером «Бостона» Джо Маззуллой, дав ему несколько советов, сообщает Goal.

Маззулла ранее говорил, что изучает опыт других видов спорта и применяет в своей работе полученные знания.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) четвертый раз подряд, в Лиге чемпионов команда вылетела в 1/4 финала от мадридского «Реала», в финале Кубка Англии проиграла «Манчестер Юнайтед».