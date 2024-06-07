Гвардиола посетил финал НБА и дал несколько советов тренеру «Бостона»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетил первый матч финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».
Испанец сидел недалеко от площадки в толстовке «Бостона» и болел за «Селтикс», которые выиграли со счетом 107:89.
А накануне игры Гвардиола пообщался с главным тренером «Бостона» Джо Маззуллой, дав ему несколько советов, сообщает Goal.
Маззулла ранее говорил, что изучает опыт других видов спорта и применяет в своей работе полученные знания.
В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) четвертый раз подряд, в Лиге чемпионов команда вылетела в 1/4 финала от мадридского «Реала», в финале Кубка Англии проиграла «Манчестер Юнайтед».
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности