Экс-наставник «Спартака» вошел в рейтинг лучших действующих тренеров мира
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг 50 лучших действующих тренеров в мировом футболе.
Пятое место в нем занял испанец Унаи Эмери, который сейчас возглавляет английскую «Астон Вилла». В нынешнем сезоне его команда занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и вышла в полуфинал Лиги конференций.
Эмери известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
3. Хаби Алонсо («Байер»);
4. Карло Анчелотти («Реал»);
5. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
6. Микель Артета («Арсенал»);
7. Симоне Индзаги («Интер»);
8. Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»);
9. Диего Симеоне («Атлетико»);
10. Юлиан Нагельсман (сборная Германии).
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