Эмери занял пятое место в рейтинге FourFourTwo лучших действующих тренеров мира

Экс-наставник «Спартака» вошел в рейтинг лучших действующих тренеров мира

Унаи Эмери, который сейчас возглавляет английскую «Астон Вилла», занял пятое место в рейтинге, составленном британским журналом FourFourTwo. На первой строчке Хосеп Гвардиола

Унаи Эмери (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг 50 лучших действующих тренеров в мировом футболе.

Пятое место в нем занял испанец Унаи Эмери, который сейчас возглавляет английскую «Астон Вилла». В нынешнем сезоне его команда занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и вышла в полуфинал Лиги конференций.

Эмери известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

3. Хаби Алонсо («Байер»);

4. Карло Анчелотти («Реал»);

5. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

6. Микель Артета («Арсенал»);

7. Симоне Индзаги («Интер»);

8. Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»);

9. Диего Симеоне («Атлетико»);

10. Юлиан Нагельсман (сборная Германии).