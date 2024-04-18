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Бывший тренер «Спартака» вывел «Астон Виллу» в полуфинал Лиги конференций

Эмери вывел «Астон Виллу» в полуфинал Лиги конференций по футболу
В полуфинале британский клуб сыграет с победителем пары «Олимпиакос» — «Фенербахче»
Унаи Эмери
Унаи Эмери (Фото: IMAGO/Manjit Narotra)

«Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций, обыграв по сумме двух встреч французский «Лилль». Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:1 (3:3 по сумме двух матчей) в пользу «Лилля». В составе французского клуба голы забили Юсуф Языджи и Бенжамен Андре. За английскую команду отличился Мэтти Кэш.

В дополнительные 30 минут матча команды не забили голов. В серии пенальти точнее оказалась «Астон Вилла» — 4:3.

В полуфинале британский клуб сыграет с победителем пары «Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция).

Эмери известен российским болельщикам по работе в «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», ПСЖ, «Арсенал», «Вильярреал», а с 2022-го руководит «Астон Виллой», которая в этом сезоне идет на четвертом месте в АПЛ. За свою карьеру он трижды побеждал в Лиге Европы.

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Астон Вилла Лига Европы Унаи Эмери ФК Спартак Москва
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