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Бой брата Нурмагомедова возглавит турнир UFC 3 августа

Бой Умара Нурмагомедова с Сэндхагеном возглавит турнир UFC 3 августа
Турнир пройдет в Абу-Даби. Умар Нурмагомедов должен был встретиться с Кори Сэндхагеном еще в прошлом году, но бой отменили из-за травмы
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов встретится с американцем Кори Сэндхагеном на турнире в Абу-Даби 3 августа, сообщила пресс-служба UFC.

Это будет главный бой турнира. В прошлом году поединок бойцов сорвался из-за травмы россиянина.

Сэндхаген в начале марта заявил, что готов выйти в октагон против Нурмагомедова, если победитель получит право на чемпионский бой.

Сэндхаген одержал в ММА 17 побед при четырех поражениях, одно из которых — от Петра Яна в 2021 году. Он второй в рейтинге бойцов легчайшего веса промоушена.

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У Нурмагомедова, который является двоюродным братом Хабиба, девятое место в рейтинге, он выиграл все 17 боев в карьере.

Титул чемпиона в этом дивизионе принадлежит Шону О'Мэлли.

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Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА)
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