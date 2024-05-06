Бой брата Нурмагомедова возглавит турнир UFC 3 августа
Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов встретится с американцем Кори Сэндхагеном на турнире в Абу-Даби 3 августа, сообщила пресс-служба UFC.
Это будет главный бой турнира. В прошлом году поединок бойцов сорвался из-за травмы россиянина.
Сэндхаген в начале марта заявил, что готов выйти в октагон против Нурмагомедова, если победитель получит право на чемпионский бой.
Сэндхаген одержал в ММА 17 побед при четырех поражениях, одно из которых — от Петра Яна в 2021 году. Он второй в рейтинге бойцов легчайшего веса промоушена.
У Нурмагомедова, который является двоюродным братом Хабиба, девятое место в рейтинге, он выиграл все 17 боев в карьере.
Титул чемпиона в этом дивизионе принадлежит Шону О'Мэлли.
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