Экс-скаут клубов НХЛ назвал уникальным бросок Овечкина

Алексей Дементьев отметил, что российский форвард «Вашингтона» может попасть в любую часть ворот

Александр Овечкин (Фото: Patrick McDermott / Getty Images)

Вратарям не удается отразить бросок капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поскольку нет определенной точки ворот, в которую он наносит удар. Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев.

Мощный бросок Овечкина в одно касание является его отличительной чертой.

«Очень сложно вдаваться в подробности броска Овечкина, потому что биомеханика и техническое исполнение этого щелчка, конечно, уникально. Это очень большая специфика. Сила, точность и разброс. Александр может попасть практически в любую часть ворот. Нет одной точки, в которую он наносит бросок каждый раз. Он чаще всего попадает в то место, где пустая часть ворот», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

По мнению Дементьева, помимо сильного удара Овечкина помеху вратарям создают защитники, которые перекрывают обзор.

«Защитники соперников создают помеху вратарю. Все это приносит плоды: точность броска, визуальное отслеживание этого броска. Тяжело тем людям, которые приняли на себя этот удар», — добавил Дементьев.

39-летний Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.