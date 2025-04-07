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Рекорд Овечкина в НХЛ ,  
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Эксклюзив

Экс-скаут клубов НХЛ назвал уникальным бросок Овечкина

Бывший скаут клубов НХЛ Дементьев назвал уникальным фирменный бросок Овечкина
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Алексей Дементьев отметил, что российский форвард «Вашингтона» может попасть в любую часть ворот
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick McDermott / Getty Images)

Вратарям не удается отразить бросок капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поскольку нет определенной точки ворот, в которую он наносит удар. Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев.

Мощный бросок Овечкина в одно касание является его отличительной чертой.

«Очень сложно вдаваться в подробности броска Овечкина, потому что биомеханика и техническое исполнение этого щелчка, конечно, уникально. Это очень большая специфика. Сила, точность и разброс. Александр может попасть практически в любую часть ворот. Нет одной точки, в которую он наносит бросок каждый раз. Он чаще всего попадает в то место, где пустая часть ворот», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

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Фото:Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (AP/TASS)

По мнению Дементьева, помимо сильного удара Овечкина помеху вратарям создают защитники, которые перекрывают обзор.

«Защитники соперников создают помеху вратарю. Все это  приносит плоды: точность броска, визуальное отслеживание этого броска. Тяжело тем людям, которые приняли на себя этот удар», — добавил Дементьев.

39-летний Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.

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Руслан Алиев
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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