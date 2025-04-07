Экс-скаут клубов НХЛ назвал уникальным бросок Овечкина
Вратарям не удается отразить бросок капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поскольку нет определенной точки ворот, в которую он наносит удар. Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев.
Мощный бросок Овечкина в одно касание является его отличительной чертой.
«Очень сложно вдаваться в подробности броска Овечкина, потому что биомеханика и техническое исполнение этого щелчка, конечно, уникально. Это очень большая специфика. Сила, точность и разброс. Александр может попасть практически в любую часть ворот. Нет одной точки, в которую он наносит бросок каждый раз. Он чаще всего попадает в то место, где пустая часть ворот», — сказал Дементьев «РБК Спорт».
По мнению Дементьева, помимо сильного удара Овечкина помеху вратарям создают защитники, которые перекрывают обзор.
«Защитники соперников создают помеху вратарю. Все это приносит плоды: точность броска, визуальное отслеживание этого броска. Тяжело тем людям, которые приняли на себя этот удар», — добавил Дементьев.
39-летний Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу
Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика
Трамп предупредил американцев о «трудных временах»
Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России
Стармер заявил о наступлении нового мира
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Рекордный по размеру бриллиант огранили в России
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов