Олимпийский чемпион заявил, что броску Овечкина невозможно научиться

Александр Кожевников заявил, что Овечкина «бог наградил такими антропометрическими данными и он их правильно использует»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Фирменному броску российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина невозможно научиться. Такое мнение «РБК Спорт» высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Мощный бросок Овечкина в одно касание является его отличительной чертой.

«У Овечкина и бросок, и кистевое, и скорость уникальна, не говоря уже о точности. Такому броску невозможно научиться. К нему может стремиться, но учиться этому невозможно. Это надо такие же руки иметь, такую же длину. Там все влияет, это в физиологии надо заниматься», — сказал Кожевников.

Кожевников отметил, что вратарям не удается отражать броски Овечкина из-за хорошей точности и большой скорости.

«Вратарям не удается предотвратить такой бросок за счет точности, мощи, силы. КПД очень сильный. Когда играешь с Овечкиным, он бросает, шайба-то летит, ты только замечаешь ее, а она уже в воротах. Не у всех такой физиологический склад. В общем, талантище. Бог наградил, он и правильно использует», — заключил Кожевников.

39-летний Овечкин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.