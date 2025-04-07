Олимпийский чемпион заявил, что броску Овечкина невозможно научиться
Фирменному броску российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина невозможно научиться. Такое мнение «РБК Спорт» высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Мощный бросок Овечкина в одно касание является его отличительной чертой.
«У Овечкина и бросок, и кистевое, и скорость уникальна, не говоря уже о точности. Такому броску невозможно научиться. К нему может стремиться, но учиться этому невозможно. Это надо такие же руки иметь, такую же длину. Там все влияет, это в физиологии надо заниматься», — сказал Кожевников.
Кожевников отметил, что вратарям не удается отражать броски Овечкина из-за хорошей точности и большой скорости.
«Вратарям не удается предотвратить такой бросок за счет точности, мощи, силы. КПД очень сильный. Когда играешь с Овечкиным, он бросает, шайба-то летит, ты только замечаешь ее, а она уже в воротах. Не у всех такой физиологический склад. В общем, талантище. Бог наградил, он и правильно использует», — заключил Кожевников.
39-летний Овечкин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.
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