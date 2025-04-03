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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин повторил рекорд Горди Хоу среди 39-летних игроков НХЛ

Александр Овечкин повторил рекорд Горди Хоу среди 39-летних игроков НХЛ
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
В матче против «Каролины Харрикейнз» 39-летний Александр Овечкин забросил свою 39-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ
Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (Patrick Smith/Getty Images)
Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (Patrick Smith/Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд канадца Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных в одном регулярном чемпионате НХЛ игроками в возрасте 39 лет.

В матче против «Каролины Харрикейнз» 39-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, записав на свой счет 39 гол в сезоне 2024/25. Аналогичного результата достиг 39-летний Горди Хоу в сезоне 1967/68.

Также Хоу принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярном чемпионате для игроков старше 36 лет, который он установил в сезоне 1968/69, забросив 44 шайбы в возрасте 40 лет.

Гол в матче против «Каролины» стал для Александра Овечкина 892-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, что у Уэйна Гретцки — 894.

До конца регулярного чемпионата осталось семь матчей. По прогнозам НХЛ, Овечкин побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени.

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Полина Мельникова
Хоккей Александр Овечкин НХЛ Вашингтон рекорд Каролина Харрикейнз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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