Овечкин повторил рекорд Горди Хоу среди 39-летних игроков НХЛ

В матче против «Каролины Харрикейнз» 39-летний Александр Овечкин забросил свою 39-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ

Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (Patrick Smith/Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд канадца Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных в одном регулярном чемпионате НХЛ игроками в возрасте 39 лет.

В матче против «Каролины Харрикейнз» 39-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, записав на свой счет 39 гол в сезоне 2024/25. Аналогичного результата достиг 39-летний Горди Хоу в сезоне 1967/68.

Также Хоу принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярном чемпионате для игроков старше 36 лет, который он установил в сезоне 1968/69, забросив 44 шайбы в возрасте 40 лет.

Гол в матче против «Каролины» стал для Александра Овечкина 892-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, что у Уэйна Гретцки — 894.

До конца регулярного чемпионата осталось семь матчей. По прогнозам НХЛ, Овечкин побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени.