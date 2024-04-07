«Металлург» победил «Автомобилист» в третьем матче полуфинала КХЛ

«Металлург» повел со счетом 2–1 в полуфинале Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:3. «Автомобилист» на последней минуте третьего периода перевел игру в овертайм, но все равно проиграл. «Металлург» снова вышел вперед в серии

Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» победил екатеринбургский «Автомобилист» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 3:2.

Основное время игры в Екатеринбурге завершилось со счетом 2:2 (1:1, 0:0, 1:1). У «Автомобилиста» забили Степан Хрипунов (12-я минута) и Данил Романцев (60). У гостей отличились Робин Пресс (11) и Дмитрий Силантьев (43).

Победную шайбу в овертайме забросил Люк Джонсон (63).

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Металлурга». Четвертый матч пройдет 9 апреля в Екатеринбурге.

В другом полуфинале ярославский «Локомотив» выиграл все три матча у челябинского «Трактора», четвертая встреча пройдет 8 апреля.